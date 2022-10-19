Bild: президент Германии Штайнмайер отменил визит в Киев в последний день

Немецкий президент Франк-Вальтер Штайнмайер отказался от запланированной поездки в столицу Украину за день до выезда.

Вечером 19 октября издание Bild сообщило, что президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер принял решение об отказе от поездки в Киев для встречи с Владимиром Зеленским, хотя сам визит главы немецкого государства в украинскую столицу был намечен на завтра.

По данным Bild, отказ Франка-Вальтера Штайнмайера ехать в Киев связан с соображениями безопасности из-за участившихся обстрелов столицы Украины со стороны армии России.

Примечательно, что ранее Зеленский отказал Штайнмайеру в поездке в Киев, сославшись на то, что тот дружит с Владимиром Путиным, однако после публичного скандала украинский президент был вынужден передумать.