Штайнмайер отменил рабочую поездку в Киев по соображениям безопасности
2022-10-19
21:11
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер отметил свою запланированную рабочую поездку в Киев по соображениям безопасности.
19 октября немецкая газета Bild сообщила об отмете запланированного неделю назад рабочего визита федерального президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в Киев.
Обозреватели Bild утверждают, что причиной столь неожиданной отмены запланированной поездки Штайнмайера в столицу Украины является угроза безопасности немецкого политика.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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