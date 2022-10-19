Штайнмайер отменил рабочую поездку в Киев по соображениям безопасности

2022-10-19

21:11

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер отметил свою запланированную рабочую поездку в Киев по соображениям безопасности.

19 октября немецкая газета Bild сообщила об отмете запланированного неделю назад рабочего визита федерального президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в Киев.

Обозреватели Bild утверждают, что причиной столь неожиданной отмены запланированной поездки Штайнмайера в столицу Украины является угроза безопасности немецкого политика.

Опубликовано: Диана Мудреченко







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