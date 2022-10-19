Штайнмайер отменил рабочую поездку в Киев по соображениям безопасности

Советская «Докторская»: почему старшее поколение уверено, что она была лучше нынешней

Главным доказательством качественной «натуральной» продукции тогда был ГОСТ. Начиная с 1979-го года, в колбасу могли попасть коровы, бараны и поросята.

Подробнее...