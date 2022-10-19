В Брюсселе прошла акция против ядерных учений НАТО «Стойкий полдень»
2022-10-19
21:22
У штаб-квартиры НАТО в Брюсселе прошла акция против ядерных учений «Стойкий полдень» в Европе.
19 октября новостное агентство РИА сообщило, что Бельгийская коалиция против ядерного оружия устроила акцию протеста у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе.
Отмечается, что демонстранты выступают против проведения учений ВВС альянса по ядерному сдерживанию «Стойкий полдень», которые проходят с 17 по 30 октября в северо-западной Европе.
По мнению членов Бельгийской коалиции против ядерного оружия, проведение ядерных учений в столь напряжённой геополитической ситуации является безответственным решением НАТО.
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Ганц: Израиль отказал Украине в поставках систем ПВО и продаже оружия
Дмитрий Хрусталев вместо Ивана Урганта: кто из звездных ведущих возглавил рейтинг на новогодние корпоративы
Telefe: Гросси назвал Путина уверенным человеком, знающим устройство ЗАЭС
Байден: Путин попал в сложную ситуацию, если объявил военное положение в РФ
Минобороны Беларуси: в стране проведут сверку данных военнообязанных