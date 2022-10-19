В Брюсселе прошла акция против ядерных учений НАТО «Стойкий полдень»

У штаб-квартиры НАТО в Брюсселе прошла акция против ядерных учений «Стойкий полдень» в Европе.

19 октября новостное агентство РИА сообщило, что Бельгийская коалиция против ядерного оружия устроила акцию протеста у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе.

Отмечается, что демонстранты выступают против проведения учений ВВС альянса по ядерному сдерживанию «Стойкий полдень», которые проходят с 17 по 30 октября в северо-западной Европе.

По мнению членов Бельгийской коалиции против ядерного оружия, проведение ядерных учений в столь напряжённой геополитической ситуации является безответственным решением НАТО.