США предъявили обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег 5 гражданам РФ

Американское правительство выдвинуло обвинения в адрес пяти россиян и двух российских нефтяных трейдеров.

Вечером 19 октября ряд информационных агентств сообщил о том, что правительство Соединённых Штатов выдвинуло официальные обвинения в адрес пяти граждан России и двух российских нефтетрейдеров, назвав их виновными в уклонении от санкций и отмывании денежных средств.

В Министерстве юстиции США утверждается, что двое из обвинённых российских граждан были задержаны правоохранителями на территории Германии и Италии, ввиду чего сейчас поставлен вопрос об их экстрадиции в американское государство для суда.