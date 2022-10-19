США предъявили обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег 5 гражданам РФ
2022-10-19
21:23
Американское правительство выдвинуло обвинения в адрес пяти россиян и двух российских нефтяных трейдеров.
Вечером 19 октября ряд информационных агентств сообщил о том, что правительство Соединённых Штатов выдвинуло официальные обвинения в адрес пяти граждан России и двух российских нефтетрейдеров, назвав их виновными в уклонении от санкций и отмывании денежных средств.
В Министерстве юстиции США утверждается, что двое из обвинённых российских граждан были задержаны правоохранителями на территории Германии и Италии, ввиду чего сейчас поставлен вопрос об их экстрадиции в американское государство для суда.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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