Советская «Докторская»: почему старшее поколение уверено, что она была лучше нынешней

Главным доказательством качественной «натуральной» продукции тогда был ГОСТ. Начиная с 1979-го года, в колбасу могли попасть коровы, бараны и поросята.

Многие из тех, кто застал времена СССР, помнят вареную колбасу по 2,30 рубля. И утверждают, что вкусней той "Докторской" по сей день ничего нет. Так ли это?

Главным доказательством качественной «натуральной» продукции был ГОСТ. Согласно ему, начиная с 1979-го года, в колбасу могли попасть коровы, бараны и поросята.

Также допускалось мясо яков и буйволов. А еще субпродукты: мозги, кровь, сухожилия, свиные шкурки. Кроме того, в колбасу добавляли муку, нитриты, аскорбинку, крахмал, сорбит, натрий триполифосфат.

Добавки давали привлекательный розовый цвет и продлевали срок годности. Но все же хранилась советская колбаса меньше, чем современная. Однако в ней не было вредных компонентов, которыми часто пичкают колбасы сегодня: пальмового масла, красителей, глутомата натрия, всяких «ешек».

Какие колбасы в СССР были самыми популярными? Вареные: "Столичная", "Любительская" и, разумеется. "Докторская".

«Краковская» относилась к первому сорту. Дешевле и попроще была «Одесская», для нее использовали мясо 2-го сорта. А к праздникам все старались «достать» "Московский" или "Финский сервелат", на прилавках их было найти трудно.

По всей вероятности, именно дефицит или малое количество добавляли "вкуса" колбасе. Многим хотелось отведать того, чего мало в продаже. А когда колбас много, выбор их большой, тогда и интерес к продукту не такой высокий.