Министерство юстиции США выдвинуло обвинения в адрес пяти российских граждан, среди которых сын губернатора Краснодарского края Артем Усс.

В среду вечером пресс-служба американского Минюста сообщила, что ведомство обвиняет пять граждан России и двух российских нефтяных трейдеров в незаконном уклонении от действия санкционных ограничений и отмывании денег.

По данным Министерства юстиции США, на территории Италии и Германии уже задержаны два россиянина, которые могут быть экстрадированы в Вашингтон.

В Минюсте Соединённых Штатов отметили, что в Италии арестован сын губернатора Краснодарского края Александра Усса, Артём Усс, которого также могут судить в США.