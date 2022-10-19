Сын губернатора Краснодара задержан в Италии и будет передан США для суда
2022-10-19
21:35
Министерство юстиции США выдвинуло обвинения в адрес пяти российских граждан, среди которых сын губернатора Краснодарского края Артем Усс.
В среду вечером пресс-служба американского Минюста сообщила, что ведомство обвиняет пять граждан России и двух российских нефтяных трейдеров в незаконном уклонении от действия санкционных ограничений и отмывании денег.
По данным Министерства юстиции США, на территории Италии и Германии уже задержаны два россиянина, которые могут быть экстрадированы в Вашингтон.
В Минюсте Соединённых Штатов отметили, что в Италии арестован сын губернатора Краснодарского края Александра Усса, Артём Усс, которого также могут судить в США.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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