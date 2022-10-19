Байден: Путин попал в сложную ситуацию, если объявил военное положение в РФ

2022-10-19

21:52

Джо Байден утверждает, что Владимир Путин оказался в сложном положении из-за российской спецоперации на Украине.

19 октября американский президент Джо Байден публично заявил, что Владимир Путин оказался в сложной ситуации, которая вынудила его объявить военное положение в четырёх новых регионах, ставших субъектами России по итогам референдумов.

Ряд зарубежных информагентств со ссылкой на представителя Госдепартамента США утверждает, что в военном положении на территории РФ Вашингтон рассмотрел тактику отчаяния, выбранную Путиным.

Напомним, что в среду вечером Владимир Путин подписал указ о введении военного положения в Донецкой и Луганской Народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях.

Опубликовано: Ткачёв Андрей







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