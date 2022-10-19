Дмитрий Хрусталев вместо Ивана Урганта: кто из звездных ведущих возглавил рейтинг на новогодние корпоративы
2022-10-19
21:52
Продюсер, организатор мероприятий Табриз Шахиди составил список самых востребованных ведущих корпоративов, его возглавили Малахов и Нагиев.
Последние 10 лет пальму первенства в списке ведущих новогодних корпоративов возглавляли Андрей Малахов и Дмитрий Нагиев. 2022-й год не стал исключением, сообщает КП.
Но праздничных вечеров много, соответственно, и список звездных ведущих немаленький. Кто туда вошел? Концертный директор, продюсер, организатор мероприятий Табриз Шахиди составил список наиболее востребованных ведущих корпоративов.
В топе - Дмитрий Хрусталев, Николай Басков, Екатерина Скулкина, Тимур Родригез, Александр Ревва, Екатерина Варнава, Дмитрий Губерниев, Михаил Галустян, Азамат Мусагалиев.
В этом списке также - Игорь Верник, Марина Кравец, Вадим Галыгин, Яна Чурикова, Валерий Сюткин, Лера Кудрявцев и многие другие.
Табриз Шахиди уточнил, что этот список субъективный, и рейтинг основан на его личных наблюдениях. Примечательно, что в списке нет Ивана Урганта, который ранее был очень популярен.
Его потеснил Хрусталев, гонорар которого начинается от полутора миллионов рублей, но по мере приближения к празднику, по всей вероятности, будет расти.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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