Дмитрий Хрусталев вместо Ивана Урганта: кто из звездных ведущих возглавил рейтинг на новогодние корпоративы

Продюсер, организатор мероприятий Табриз Шахиди составил список самых востребованных ведущих корпоративов, его возглавили Малахов и Нагиев.

Последние 10 лет пальму первенства в списке ведущих новогодних корпоративов возглавляли Андрей Малахов и Дмитрий Нагиев. 2022-й год не стал исключением, сообщает КП.

Но праздничных вечеров много, соответственно, и список звездных ведущих немаленький. Кто туда вошел? Концертный директор, продюсер, организатор мероприятий Табриз Шахиди составил список наиболее востребованных ведущих корпоративов.

В топе - Дмитрий Хрусталев, Николай Басков, Екатерина Скулкина, Тимур Родригез, Александр Ревва, Екатерина Варнава, Дмитрий Губерниев, Михаил Галустян, Азамат Мусагалиев.

В этом списке также - Игорь Верник, Марина Кравец, Вадим Галыгин, Яна Чурикова, Валерий Сюткин, Лера Кудрявцев и многие другие.

Табриз Шахиди уточнил, что этот список субъективный, и рейтинг основан на его личных наблюдениях. Примечательно, что в списке нет Ивана Урганта, который ранее был очень популярен.

Его потеснил Хрусталев, гонорар которого начинается от полутора миллионов рублей, но по мере приближения к празднику, по всей вероятности, будет расти.