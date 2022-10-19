Офис Зеленского: ограничение поставок электроэнергии в Украине вводится 20 октября
2022-10-19
21:53
Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил о введении ограничения поставок электроэнергии по всей Украине с завтрашнего дня.
19 октября заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в официальном пресс-релизе сообщил, что с завтрашнего дня, 20 октября 2022 года, по всей территории Украины вводится ограничение поставок электроэнергии.
Тимошенко пояснил, что данные ограничения в первую очередь коснутся действующих предприятий и заводов Украины.
Помимо прочего Кирилл Тимошенко призвал граждан Украины значительно сократить потребление электроэнергии с 7:00 до 23:00.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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