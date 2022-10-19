Диетологи назвали лучшие виды орехов для здоровья человека

Маленькие, но очень сытные орехи – один из самых питательных продуктов на Земле.

Грецкие орехи:

Грецкие орехи – единственные орехи, в которых действительно много растительных жирных кислот омега-3, говорит Венди Базилиан, доктор медицинских наук, DrPH, RDN, автор книги «Ешьте правильно, оставайтесь стройной». Многие другие виды орехов содержат эти полезные кислоты, но только в грецких их достаточно, чтобы покрывать нашу суточную потребность в омега-3.

Также грецкие орехи содержат пребиотики – неперевариваемую клетчатку, питающую пробиотики, которые, как было доказано, положительно влияют на кишечные бактерии.

Базилиан отмечает, что грецкие орехи также содержат мелатонин, важное растительное соединение, которое играет роль в поддержании здоровых циркадных ритмов и поддержании качественного сна.

Наконец, результаты исследования, проведенного специалистами Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе подтверждают, что грецкие орехи могут быть полезны для улучшения мужской фертильности.

Бразильские орехи:

Этот орех, который растет на деревьях в тропических лесах Амазонки, возможно, не так популярен, как другие в нашем списке, но может быть настоящим кладезем витаминов и микроэлементов.

Так, в бразильских орехах много селена – питательного вещества, обладающего антиоксидантными свойствами, в том числе способностью к защите организма от окислительных повреждений и инфекций.

Всего один бразильский орех содержит от 68 до 91 мкг селена – это больше рекомендуемой суточной нормы. Чтобы полностью покрыть потребность нашего организма в этом элементе, достаточно съедать два бразильских ореха в день (но не больше: если постоянно превышать рекомендованную дозу, селеном можно отравиться).

Фисташки:

Фисташки – одни из самых «белковых» орехов. В одной порции содержится 6 граммов этого полезного вещества, а еще 3 грамма клетчатки. Кроме того, 90% всех жиров, содержащихся в этих орехах, относятся к ненасыщенным, то есть по-настоящему полезным.

Миндаль:

Главное преимущество этих орехов – высокое содержание витамина Е, который не только улучшает состояние кожи, ногтей и волос, но и является мощным антиоксидантом, помогая бороться с воспалительными процессами в нашем организме.

Кроме того, несколько исследований подтвердили, что регулярное употребление миндаля может замедлить процесс появления морщин.

Как говорит Бонни Тауб-Дикс, создатель сайта BetterThanDieting.com, автор книги «Прочтите, прежде чем съесть: от ярлыка к столу», в миндале меньше всего насыщенных жиров и больше всего рибофлавина, ниацина, клетчатки и кальция. Миндаль помогает снизить уровень вредного холестерина (холестерина ЛПНП) и нормализовать уровень сахара в крови.

Орехи пили:

Эти самые твердые в мире орехи выращивают в странах Юго-Восточной Азии. В них очень много магния, важного минерала для регулирования функции мышц и нервов, выработки энергии, контроля артериального давления и здоровья костей.

Одна порция орехов (30 грамм) содержит 20% суточной нормы этого полезного минерала. Кроме того, в орехах пили много аминокислот и полезных для здоровья сердца мононенасыщенных жиров, меди (35% суточной нормы) и марганца (30% суточной нормы). А еще в этих орехах самое низкое содержание углеводов.

Арахис:

Хотя технически это не орех (арахис относится к семейству бобовых), он содержит те же основные питательные вещества, а также обладает многими важными полезными свойствами. Так, в арахисе много ниацина, важного витамина B, который помогает преобразовывать пищу в энергию, а также марганца, который важен для переработки холестерина.