Харченко: 40% энергетической инфраструктуры Украины серьёзно повреждено

2022-10-19

21:58

Глава центра Украины по исследованиям в сфере энергетики Александр Харченко утверждает, что 40 процентов украинский объектов, генерирующих энергетические мощности, были серьёзно повреждены.

Украинский аналитик в области энергетики Александр Харченко утверждает, что после недавних ракетных обстрелов со стороны России в Украине 40 процентов энергетических объектов, генерирующих мощности, получили очень серьёзные повреждения.

По данным Харченко, украинцы будут вынуждены столкнуться с веерными отключениями электроэнергии в стране и перебоями в работе энергосетей.

Такте Александр Харченко уверяет, что будущие отключения энергии в Украине будут не только аварийными, но и запланированными, что позволит снизить напряжение внутри сети страны.

Опубликовано: Ткачёв Андрей







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