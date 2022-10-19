Глава центра Украины по исследованиям в сфере энергетики Александр Харченко утверждает, что 40 процентов украинский объектов, генерирующих энергетические мощности, были серьёзно повреждены.

Украинский аналитик в области энергетики Александр Харченко утверждает, что после недавних ракетных обстрелов со стороны России в Украине 40 процентов энергетических объектов, генерирующих мощности, получили очень серьёзные повреждения.

По данным Харченко, украинцы будут вынуждены столкнуться с веерными отключениями электроэнергии в стране и перебоями в работе энергосетей.

Такте Александр Харченко уверяет, что будущие отключения энергии в Украине будут не только аварийными, но и запланированными, что позволит снизить напряжение внутри сети страны.