Юрист рассказал, можно ли пересмотреть категорию годности в военном билете

Юрист Василий Воробьев рассказал, что в зависимости от состояния здоровья человек имеет право запросить пересмотр категории годности в своем военном билете.

Также специалист отметил, что есть всего пять категорий, по которым определяется годность к военной службе.

"А" – годен к военной службе; "Б" – годен к военной службе с незначительными ограничениями; "В" – ограниченно годен к военной службе; "Г" – временно не годен к военной службе; "Д" – не годен к военной службе.

Иногда данные категории могут слегка видоизменяться, поэтому, если у человека появились проблемы со здоровьем, он может с уверенностью пробовать пересмотреть категорию.

Если по результатам комиссии болезнь подтверждается, то военкомат будет изменять категорию.