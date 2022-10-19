Юрист рассказал, можно ли пересмотреть категорию годности в военном билете
2022-10-19
22:08
Юрист Василий Воробьев рассказал, что в зависимости от состояния здоровья человек имеет право запросить пересмотр категории годности в своем военном билете.
Также специалист отметил, что есть всего пять категорий, по которым определяется годность к военной службе.
"А" – годен к военной службе; "Б" – годен к военной службе с незначительными ограничениями; "В" – ограниченно годен к военной службе; "Г" – временно не годен к военной службе; "Д" – не годен к военной службе.
Иногда данные категории могут слегка видоизменяться, поэтому, если у человека появились проблемы со здоровьем, он может с уверенностью пробовать пересмотреть категорию.
Если по результатам комиссии болезнь подтверждается, то военкомат будет изменять категорию.
Опубликовано: Силивончик Алина
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