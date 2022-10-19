Фильмы ужасов и кофе: ученые назвали привычки, которые не дают стареть

И это не спорт, не разгадка кроссвордов и не отказ от спиртного. Оставаться молодыми помогают счастливые браки, чтение книг и легкое недоедание.

Как известно, на продолжительности жизни отражается генетика, уровень медицины и, конечно, усилия самого человека. Но есть некоторые привычки, которые добавляют шансов прожить дольше.

Счастливый брак

Это, конечно, не привычка, но, с другой стороны, в браке люди правда привыкают изо дня в день проживать свою жизнь с одним и тем же человеком. Ученые давно подметили, что счастливые отношения влияют на качество жизни. К слову, особо в этом плане повезло мужчинам - особенно, если избранница моложе.

Кофе

Врачи, диетологи, ученые ранее считали этот напиток не особо полезным. Но недавно опять его реабилитировали. По их мнению, две-три чашки кофе в день заметно снижают риск преждевременной смерти.

Книги

Буквально 3 с половиной часа чтения в неделю способны продлить жизнь почти на пару лет и на 20 процентов сократить риск преждевременной смерти.

Исследователи Йельского университета установили: когда мы читаем книжу с захватывающим сюжетом, переживаем за героя и отвлекаемся. Или читаем научную литературу, и заставляем работать извилины. Это, кстати, и профилактика Альцгеймера.

Чистка зубов

Болезни полости рта — грозный враг для здоровья. Даже простой кариес способен стать предвестником сердечно-сосудистых заболеваний, которые втрое увеличат риск инсульта.

Фильмы ужасов

Леденящие душу кино и сериалы провоцируют выброс адреналина. В итоге учащается сердцебиение, повышается давление и даже выступает пот. Психолог Денис Долгов уверен, что качественный фильм ужасов полезен для организма, как и купание в ледяной проруби.

По его словам, в умеренных дозах страх ускоряет обмен веществ, усиливает иммунитет, улучшает питание мозга.

Легкое голодание

Из-за стола лучше вставать с легким чувством голода. Это хорошо знают японцы - особенно те, что живут в Окинаве, где самая высокая продолжительность жизни в Стране Восходящего солнца