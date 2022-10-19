Киркоров, воспользовавшись моментом, внес раздор и разруху в семью Пугачевой
2022-10-19
22:27
Все знают, что в семье Аллы Пугачевой и Максима Галкина все совсем не просто, именно к этому разладу, как подозревают многие, приложил руку Киркоров.
Несмотря на то, что король российской поп-сцены, является давним другом звездной четы, он не стал стоять в стороне, когда Алла Борисовна показала свое истинное лицо по отношению к России.
По неофициальным данным Алена Жигалова, которая является давней фанаткой Киркорова, стала разносчицей склочных слухов о звездной семье Пугачевой.
Опубликовано: Силивончик Алина
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