Бывший посол США в СССР Джек Мэтлок призвал Киев смириться с потерей территорий Украины и начать переговоры с Россией.

19 октября бывший посол США в СССР Джек Мэтлок в статье для американского аналитического центра The Responsible Statecraft поделился своим мнением по поводу конфликта на Украине.

Мэтлок считает, что даже военная помощь НАТО не поможет киевскому режиму восстановить Украину во всех границах, которые были установлены в 1991 году.

Американский дипломат убеждён, что украинскому правительству необходимо признать неотвратимой потерю части территорий страны и возобновить процедуру проведения мирных переговоров с Кремлём.