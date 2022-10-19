В Киеве и Николаеве прогремели мощные взрывы

2022-10-19

22:40

Украинские СМИ сообщают о прогремевших взрывах в левобережной части Киева и Николаеве.

В среду ночью, 19 октября 2022 года, украинское интернет-издание «Страна» сообщила о прогремевших в Николаеве на левом берегу Днепра в Киеве мощных взрывах.

Отмечается, что воздушная тревога в регионах в настоящее время не объявлена.

Опубликовано: Диана Мудреченко







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