В Киеве и Николаеве прогремели мощные взрывы
2022-10-19
22:40
Украинские СМИ сообщают о прогремевших взрывах в левобережной части Киева и Николаеве.
В среду ночью, 19 октября 2022 года, украинское интернет-издание «Страна» сообщила о прогремевших в Николаеве на левом берегу Днепра в Киеве мощных взрывах.
Отмечается, что воздушная тревога в регионах в настоящее время не объявлена.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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