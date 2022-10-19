Белый дом опроверг информацию о желании избежать встречи Байдена и Путина на G20
2022-10-19
22:50
В Белом доме прокомментировали информацию Politico о желании американских чиновников избежать встречи Путина и Байдена на G20.
19 октября пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе брифинга ответила на вопрос журналистов по поводу правдивости информации о желании Вашингтона избежать личной встречи Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина на грядущем саммите G20 на Бали.
Жан-Пьер заявила присутствующим на брифинге представителям СМИ, что данная информация полностью не соответствует действительности и является «некорректной».
Опубликовано: Диана Мудреченко
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