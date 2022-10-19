Певица с мужским тембром голоса из «Чи-Ли» ушла со сцены ради семьи

2022-10-19

23:04

Участница группы «Чи-Ли» Ирина Забияка, которая когда-то впечатляла поклонников мужским тембром голоса и красивыми песнями, не выступает с 2012 года.

Ирина вышла замуж за одного из основателей и участников группы Mama Band Вячеслава Бойко. Когда она узнала о своей беременности, решила прекратить выступления и посвятить себя семье.

Через два года после рождения сына Матвея Ирина записала альбом «В голове ветер» и с тех пор не выпускает новые песни.

Сейчас ей 37 лет, она счастливая мама и жена. Но 22 кг, набранных за время беременности, ей так и не удалось сбросить, Возможно, это еще одна причина ее отказа от сценических выступлений.

Опубликовано: Светлана Репина







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