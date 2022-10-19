Совмин Беларуси издал постановление о новой системе регулирования цен в стране
2022-10-19
23:25
Белорусское правительство согласовало систему регулирования цен на импортные и отечественные товары в Беларуси.
Пресс-служба Совета Министров Республики Беларусь уведомляет, что ведомство издало постановление о новой системе регулирования стоимости товаров в стране, которая распространяется на продукцию, произведённую в РБ и за рубежом.
Согласно постановлению, производители продукции теперь обязаны согласовывать повышение цен на товары с Минским городским исполнительным комитетом, облисполкомами и локальными городскими комитетами.
Также Совмин упразднил наличие бонусов и любые поощрения тем, кто продвигает на рынке продукцию, которая была произведена на территории республики.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Совмин Беларуси издал постановление о новой системе регулирования цен в стране
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