Совмин Беларуси издал постановление о новой системе регулирования цен в стране

Белорусское правительство согласовало систему регулирования цен на импортные и отечественные товары в Беларуси.

Пресс-служба Совета Министров Республики Беларусь уведомляет, что ведомство издало постановление о новой системе регулирования стоимости товаров в стране, которая распространяется на продукцию, произведённую в РБ и за рубежом.

Согласно постановлению, производители продукции теперь обязаны согласовывать повышение цен на товары с Минским городским исполнительным комитетом, облисполкомами и локальными городскими комитетами.

Также Совмин упразднил наличие бонусов и любые поощрения тем, кто продвигает на рынке продукцию, которая была произведена на территории республики.