Командир спецназа «Ахмат» сообщил о продвижении на километр в Соледаре

Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что союзные силы продвинулись на километр в Соледаре ДНР.

19 октября новостное агентство РИА, со ссылкой на командира спецназа «Ахмат» Апты Алаудинова, сообщило об успешном продвижении бойцов чеченского элитного подразделения и служащих Народной милиции ДНР.

Алаудинов заявил, что за последние сутки союзные силы продвинулись на километр в городе Соледара, а все попытки Вооружённых сил Украины перейти в контрнаступление успешно отражались.