Командир спецназа «Ахмат» сообщил о продвижении на километр в Соледаре
2022-10-19
23:26
Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что союзные силы продвинулись на километр в Соледаре ДНР.
19 октября новостное агентство РИА, со ссылкой на командира спецназа «Ахмат» Апты Алаудинова, сообщило об успешном продвижении бойцов чеченского элитного подразделения и служащих Народной милиции ДНР.
Алаудинов заявил, что за последние сутки союзные силы продвинулись на километр в городе Соледара, а все попытки Вооружённых сил Украины перейти в контрнаступление успешно отражались.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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