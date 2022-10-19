Командир спецназа «Ахмат» сообщил о продвижении на километр в Соледаре

2022-10-19

23:26

Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что союзные силы продвинулись на километр в Соледаре ДНР.

19 октября новостное агентство РИА, со ссылкой на командира спецназа «Ахмат» Апты Алаудинова, сообщило об успешном продвижении бойцов чеченского элитного подразделения и служащих Народной милиции ДНР.

Алаудинов заявил, что за последние сутки союзные силы продвинулись на километр в городе Соледара, а все попытки Вооружённых сил Украины перейти в контрнаступление успешно отражались.

Опубликовано: Диана Мудреченко







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