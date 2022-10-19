Байден: США почти наполовину опустошили резерв нефти

Джо Байден заявил, что стратегический запас нефти в Соединенных Штатах почти наполовину пуст.

Президент США рассказал, что сейчас в резерве находится примерно 400 млн баррелей нефти. Он также пообещал, что запас будет пополнен, когда цены упадут до 70 долларов за баррель.

По словам Джо Байдена, к концу нынешнего года в США будет ежедневно производиться до 1 млн баррелей нефти.

К середине сентября в стратегическом нефтяном резерве США оставалось 434,1 млн баррелей. Это самое низкое значение с 1984 года.