Байден: США почти наполовину опустошили резерв нефти
2022-10-19
23:31
Джо Байден заявил, что стратегический запас нефти в Соединенных Штатах почти наполовину пуст.
Президент США рассказал, что сейчас в резерве находится примерно 400 млн баррелей нефти. Он также пообещал, что запас будет пополнен, когда цены упадут до 70 долларов за баррель.
По словам Джо Байдена, к концу нынешнего года в США будет ежедневно производиться до 1 млн баррелей нефти.
К середине сентября в стратегическом нефтяном резерве США оставалось 434,1 млн баррелей. Это самое низкое значение с 1984 года.
Опубликовано: Светлана Репина
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