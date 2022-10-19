Несовершеннолетние дети Кадырова участвовали в боях при СВО на Украине

Трое несовершеннолетних детей Рамзана Кадырова приняли участие в спецоперации, вступив в бой с противником.

В ночь на 20 октября лидер Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что трое его несовершеннолетних детей Ахмат, Эли и Адам приняли участие в специальной военной операции на территории Украины под прикрытием отряда спецназа "Ахмат".

По словам Кадырова, все трое его детей вели бой с бойцами непризнанной чеченской республики Ичкерия, обеспечивая огневое прикрытие российским военным во время их наступления.

Также Рамзан Кадыров утверждает, что его сыновья покинули зону спецоперации после того, как вместе с бойцами "Ахмата" отбили наступление вооружённых сил Украины.