Несовершеннолетние дети Кадырова участвовали в боях при СВО на Украине
2022-10-19
23:32
Трое несовершеннолетних детей Рамзана Кадырова приняли участие в спецоперации, вступив в бой с противником.
В ночь на 20 октября лидер Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что трое его несовершеннолетних детей Ахмат, Эли и Адам приняли участие в специальной военной операции на территории Украины под прикрытием отряда спецназа "Ахмат".
По словам Кадырова, все трое его детей вели бой с бойцами непризнанной чеченской республики Ичкерия, обеспечивая огневое прикрытие российским военным во время их наступления.
Также Рамзан Кадыров утверждает, что его сыновья покинули зону спецоперации после того, как вместе с бойцами "Ахмата" отбили наступление вооружённых сил Украины.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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