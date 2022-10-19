Кадыров: «Теперь Россия будет диктовать свои условия »
2022-10-19
23:48
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале написал, что Россия слишком много раз предупреждала украинские власти, что еще не принимала конкретных мер в рамках спецоперации.
По его словам, Киев проигнорировал эти предупреждения, поэтому теперь все будет иначе. Он отметил, что теперь диктовать условия будет российская сторона, и мало никому не покажется.
Кадыров утверждает, что на фронте сейчас стабильная ситуация, ВСУ несет огромные потери.
Ранее командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что за последние сутки российские военные успешно отразили семь атак ВСУ.
Опубликовано: Светлана Репина
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