Белый дом прокомментировал информацию о том, что Байден не хочет даже случайно встречаться с Путиным

2022-10-20

00:00

В СМИ появилась информация о том, что администрация Байдена пытается сделать так, чтобы президенты США и России даже случайно не встретились на саммите G20.

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер прокомментировала эту информацию.

Она назвала подобные публикации некорректными и заявила, что все это неправда. 

Издание Politico ранее написало, что Белый дом принимает меры, чтобы Путин и Байден не встречались в коридорах и даже на общем фото во время саммита.

Опубликовано: Светлана Репина







{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно: