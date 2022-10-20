Белый дом прокомментировал информацию о том, что Байден не хочет даже случайно встречаться с Путиным
2022-10-20
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В СМИ появилась информация о том, что администрация Байдена пытается сделать так, чтобы президенты США и России даже случайно не встретились на саммите G20.
Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер прокомментировала эту информацию.
Она назвала подобные публикации некорректными и заявила, что все это неправда.
Издание Politico ранее написало, что Белый дом принимает меры, чтобы Путин и Байден не встречались в коридорах и даже на общем фото во время саммита.
Опубликовано: Светлана Репина
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