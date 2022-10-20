Белый дом прокомментировал информацию о том, что Байден не хочет даже случайно встречаться с Путиным

В СМИ появилась информация о том, что администрация Байдена пытается сделать так, чтобы президенты США и России даже случайно не встретились на саммите G20.

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер прокомментировала эту информацию.

Она назвала подобные публикации некорректными и заявила, что все это неправда.

Издание Politico ранее написало, что Белый дом принимает меры, чтобы Путин и Байден не встречались в коридорах и даже на общем фото во время саммита.