Левые силы намерены вынести вотум недоверия французскому правительству

Во Франции левые и крайне правые партии намерены вынести на голосование вопрос об объявлении вотума недоверия правительству страны.

С такой инициативой выступили коалиция «Новый народный экологический и социальный союз» и «Национальное объединение».

По словам главы партии «Непокорившаяся Франция» Матильды Пано, каждый второй житель страны против принятия законопроектов без голосования в парламенте.

Во Франции проходят массовые протесты против действий властей, а в понедельник началась забастовка госслужащих.