Левые силы намерены вынести вотум недоверия французскому правительству
2022-10-20
00:07
Во Франции левые и крайне правые партии намерены вынести на голосование вопрос об объявлении вотума недоверия правительству страны.
С такой инициативой выступили коалиция «Новый народный экологический и социальный союз» и «Национальное объединение».
По словам главы партии «Непокорившаяся Франция» Матильды Пано, каждый второй житель страны против принятия законопроектов без голосования в парламенте.
Во Франции проходят массовые протесты против действий властей, а в понедельник началась забастовка госслужащих.
Опубликовано: Светлана Репина
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