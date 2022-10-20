Левые силы намерены вынести вотум недоверия французскому правительству

2022-10-20

00:07

Во Франции левые и крайне правые партии намерены вынести на голосование вопрос об объявлении вотума недоверия правительству страны.

С такой инициативой выступили коалиция «Новый народный экологический и социальный союз» и «Национальное объединение».

По словам главы партии «Непокорившаяся Франция» Матильды Пано, каждый второй житель страны против принятия законопроектов без голосования в парламенте.

Во Франции проходят массовые протесты против действий властей, а в понедельник началась забастовка госслужащих.

Опубликовано: Светлана Репина







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