Полянский опроверг информацию об экспорте беспилотников Ираном в Россию

Зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский прокомментировал информацию о якобы поставках БПЛА Ираном в Россию.

20 октября заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что все имеющиеся обвинения в адреса Ирана о якобы экспорте беспилотных летательных аппаратов в Россию являются дезинформацией.

Полянский отметил, что Совет Безопасности ООН не имеет никаких реальных доказательств поставок иранских беспилотников для Вооружённых сил Российской Федерации.