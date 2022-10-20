Полянский опроверг информацию об экспорте беспилотников Ираном в Россию
2022-10-20
00:17
Зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский прокомментировал информацию о якобы поставках БПЛА Ираном в Россию.
20 октября заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что все имеющиеся обвинения в адреса Ирана о якобы экспорте беспилотных летательных аппаратов в Россию являются дезинформацией.
Полянский отметил, что Совет Безопасности ООН не имеет никаких реальных доказательств поставок иранских беспилотников для Вооружённых сил Российской Федерации.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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