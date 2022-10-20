Полянский опроверг информацию об экспорте беспилотников Ираном в Россию

2022-10-20

00:17

Зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский прокомментировал информацию о якобы поставках БПЛА Ираном в Россию.

20 октября заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что все имеющиеся обвинения в адреса Ирана о якобы экспорте беспилотных летательных аппаратов в Россию являются дезинформацией.

Полянский отметил, что Совет Безопасности ООН не имеет никаких реальных доказательств поставок иранских беспилотников для Вооружённых сил Российской Федерации.

Опубликовано: Диана Мудреченко







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