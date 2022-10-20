В Джакарте из-за пожара рухнул купол Большой мечети исламского центра
2022-10-20
00:30
В столице Индонезии Джакарте рухнул купол Большой мечети исламского центра. По информации агентства ANTARA, стены не выдержали его тяжесть во время пожара.
Сообщается, что в мечети проводился ремонт крыши. Рабочие подожгли водонепроницаемое покрытие.
В результате искры попали в легковоспламеняющиеся материалы, и начался сильный пожар.
Сейчас на месте работают спасатели. О количестве пострадавших пока не сообщается.
Опубликовано: Светлана Репина
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