Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что Белый дом разрушает все экономики в мире.

20 октября президент Республики Колумбия Густаво Петро во время своего выступления в муниципалитете Ураба в департаменте Антиокия заявил, что правительство Соединённых Штатов «фактически разрушают все экономики в мире».

Петро считает, что начало конфликта на Украине стало причиной разрушения экономики Европы, что в свою очередь вызвало падение всех латиноамериканских валют, в то время как США «принимают меры собственной защиты» и не задумываются об экономической стабильности других стран.