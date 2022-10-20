Президент Колумбии Петро обвинил США в разрушении мировой экономики
2022-10-20
00:36
Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что Белый дом разрушает все экономики в мире.
20 октября президент Республики Колумбия Густаво Петро во время своего выступления в муниципалитете Ураба в департаменте Антиокия заявил, что правительство Соединённых Штатов «фактически разрушают все экономики в мире».
Петро считает, что начало конфликта на Украине стало причиной разрушения экономики Европы, что в свою очередь вызвало падение всех латиноамериканских валют, в то время как США «принимают меры собственной защиты» и не задумываются об экономической стабильности других стран.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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