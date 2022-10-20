Экс-посол США Мэтлок: «Украина не сможет вернуться к границам 1991 года»
2022-10-20
00:46
Джек Мэтлок, бывший посол США в СССР считает, что Украина уже не сможет вернуться к границам 1991 года.
В своей колонке для издания Института отечественного государственного управления Куинси The Responsible Statecraft Мэтлок написал, что даже поддержка НАТО не поможет Украине вернуть потерянные территории.
Вместе с тем бывший посол считает, что лидеры России и Украины ставят перед собой невыполнимые цели.
По его мнению, с продолжением конфликта будет все сложнее предотвратить полное уничтожение украинской территории.
Опубликовано: Светлана Репина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Ганц: Израиль отказал Украине в поставках систем ПВО и продаже оружия
Bloomberg: запасы дизельного топлива в Европе зимой упадут до минимума за 11 лет
Минобороны Беларуси: в стране проведут сверку данных военнообязанных
Экс-посол США Мэтлок: «Украина не сможет вернуться к границам 1991 года»
Сальдо: в Херсонской области началась эвакуация, с правого берега Днепра будет вывезено 60 тысяч человек