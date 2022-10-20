Экс-посол США Мэтлок: «Украина не сможет вернуться к границам 1991 года»

Джек Мэтлок, бывший посол США в СССР считает, что Украина уже не сможет вернуться к границам 1991 года.

В своей колонке для издания Института отечественного государственного управления Куинси The Responsible Statecraft Мэтлок написал, что даже поддержка НАТО не поможет Украине вернуть потерянные территории.

Вместе с тем бывший посол считает, что лидеры России и Украины ставят перед собой невыполнимые цели.

По его мнению, с продолжением конфликта будет все сложнее предотвратить полное уничтожение украинской территории.