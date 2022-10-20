Bloomberg: запасы дизельного топлива в Европе зимой упадут до минимума за 11 лет

2022-10-20

00:51

Bloomberg со ссылкой на прогноз Wood Mackenzie сообщает, что на фоне прекращения поставок из России запасы дизеля в Европе зимой снизятся до минимального уровня с 2011 года.

В частности, в 2023 году ожидается сокращение запасов дизтоплива до 210,4 млн баррелей. 

Снижение запасов произойдет из-за введения запрета Евросоюза на ввоз российской нефти морским путем. Он должен вступить в силу в феврале 2023 года.

Введение запрета совпадает с сезоном повышенного спроса на дизельное топливо в европейских странах.

Опубликовано: Светлана Репина







{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно: