Bloomberg: запасы дизельного топлива в Европе зимой упадут до минимума за 11 лет
2022-10-20
00:51
Bloomberg со ссылкой на прогноз Wood Mackenzie сообщает, что на фоне прекращения поставок из России запасы дизеля в Европе зимой снизятся до минимального уровня с 2011 года.
В частности, в 2023 году ожидается сокращение запасов дизтоплива до 210,4 млн баррелей.
Снижение запасов произойдет из-за введения запрета Евросоюза на ввоз российской нефти морским путем. Он должен вступить в силу в феврале 2023 года.
Введение запрета совпадает с сезоном повышенного спроса на дизельное топливо в европейских странах.
Опубликовано: Светлана Репина
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