Bloomberg: запасы дизельного топлива в Европе зимой упадут до минимума за 11 лет

Bloomberg со ссылкой на прогноз Wood Mackenzie сообщает, что на фоне прекращения поставок из России запасы дизеля в Европе зимой снизятся до минимального уровня с 2011 года.

В частности, в 2023 году ожидается сокращение запасов дизтоплива до 210,4 млн баррелей.

Снижение запасов произойдет из-за введения запрета Евросоюза на ввоз российской нефти морским путем. Он должен вступить в силу в феврале 2023 года.

Введение запрета совпадает с сезоном повышенного спроса на дизельное топливо в европейских странах.