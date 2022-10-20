Президент Колумбии Петро: США разрушают мировую экономику ради защиты собственной
2022-10-20
01:28
Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что США разрушают мировую экономику ради защиты собственной.
Он отметил, что Соединенные Штаты разрушают все экономики в мире без оглядки на другие страны на фоне предстоящего экономического кризиса.
Петро пояснил, что «русские, украинцы, европейцы развязали войну за газ и энергию». По его мнению, это привело к кризису в Великобритании, Германии, Испании, Франции.
При этом он подчеркнул, что США защищают себя и не задумываются о последствиях, а Латинская Америка оказалась разграбленной.
Опубликовано: Светлана Репина
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