Президент Колумбии Петро: США разрушают мировую экономику ради защиты собственной

2022-10-20

01:28

Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что США разрушают мировую экономику ради защиты собственной.

Он отметил, что Соединенные Штаты разрушают все экономики в мире без оглядки на другие страны на фоне предстоящего экономического кризиса.

Петро пояснил, что «русские, украинцы, европейцы развязали войну за газ и энергию». По его мнению, это привело к кризису в Великобритании, Германии, Испании, Франции.

При этом он подчеркнул, что США защищают себя и не задумываются о последствиях, а Латинская Америка оказалась разграбленной. 

Опубликовано: Светлана Репина







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