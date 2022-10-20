США обвинили 5 граждан России в отмывании денег и уклонении от санкций
2022-10-20
01:53
В Минюсте США сообщили о предъявлении обвинений в отмывании денег и уклонении от санкций в отношении пяти россиян.
19 октября пресс-служба Министерства юстиции Соединённых Штатов сообщила о выдвижении федеральным судом Бруклина обвинений по 12 пунктам россиянам Юрии Орехову, Артёму Уссу, Светлане Кузургашевой, Тимофею Телегину и Сергею Тюлякову.
По данным американского Минюста, пятеро граждан России подозреваются в отмывании денег, а также в уклонении от введённых Западными странами антироссийских санкций.
Отмечается, что сын губернатора Красноярского края Усс был задержан правоохранителями в Италии, а Орехов – в Германии, и скором времени будут экстрадированы в США.
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Ганц: Израиль отказал Украине в поставках систем ПВО и продаже оружия
Голливудская звезда Анна Мэй Вонг станет первой американкой азиатского происхождения, представленной на валюте США
Минобороны Беларуси: в стране проведут сверку данных военнообязанных
Джаде Пинкетт-Смит нравится видеть связь Уилла Смита с его первой женой
Сальдо: в Херсонской области началась эвакуация, с правого берега Днепра будет вывезено 60 тысяч человек