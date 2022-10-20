США обвинили 5 граждан России в отмывании денег и уклонении от санкций

В Минюсте США сообщили о предъявлении обвинений в отмывании денег и уклонении от санкций в отношении пяти россиян.

19 октября пресс-служба Министерства юстиции Соединённых Штатов сообщила о выдвижении федеральным судом Бруклина обвинений по 12 пунктам россиянам Юрии Орехову, Артёму Уссу, Светлане Кузургашевой, Тимофею Телегину и Сергею Тюлякову.

По данным американского Минюста, пятеро граждан России подозреваются в отмывании денег, а также в уклонении от введённых Западными странами антироссийских санкций.

Отмечается, что сын губернатора Красноярского края Усс был задержан правоохранителями в Италии, а Орехов – в Германии, и скором времени будут экстрадированы в США.