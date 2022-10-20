Мэттью Перри рассказал, как был на аппарате жизнеобеспечения и ему дали 2% на жизнь
2022-10-20
01:58
53-летний Мэттью Перри, звезда сериала «Друзья» выпускает мемуары «Друзья, любовники и большая ужасная вещь». Книга выйдет 1 ноября.
В книге Перри рассказывает, что в 2018 году оказался на аппарате жизнеобеспечения после того, как его толстая кишка разорвалась из-за злоупотребления опиоидами.
Врачи давали только 2%, что актер выживет. Одновременно с ним к такому же аппарату в больнице подключили еще четверых пациентов. К утру все они умерли.
Перри удалось выздороветь. Он прошел 15 курсов реабилитации от алкогольной и лекарственной зависимости, перенес 14 операций на животе. По его словам, все это время его очень поддерживали остальные актеры из «Друзей».
Опубликовано: Светлана Репина
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