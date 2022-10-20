В США изучат влияние НЛО на военную и гражданскую авиацию
2022-10-20
02:26
Американский институт аэронавтики и астронавтики (AIAA) запускает проект, направленный на изучение влияния НЛО на военную и гражданскую авиацию.
По информации Politico, созданы три комитета для изучения этого вопроса. К работе будут привлекаться международные исследователи и государственные агентства.
Кроме того, Минобороны США собирается к концу месяца представить отчет о работе, проведенной в области изучения НЛО.
Ранее Пентагон сообщал о ситуациях, которые могли быть столкновением американской военной техники с НЛО.
Опубликовано: Светлана Репина
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