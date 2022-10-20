В США изучат влияние НЛО на военную и гражданскую авиацию

Американский институт аэронавтики и астронавтики (AIAA) запускает проект, направленный на изучение влияния НЛО на военную и гражданскую авиацию.

По информации Politico, созданы три комитета для изучения этого вопроса. К работе будут привлекаться международные исследователи и государственные агентства.

Кроме того, Минобороны США собирается к концу месяца представить отчет о работе, проведенной в области изучения НЛО.

Ранее Пентагон сообщал о ситуациях, которые могли быть столкновением американской военной техники с НЛО.