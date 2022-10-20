В турецкой церкви нашли место захоронения Санта-Клауса
2022-10-20
02:36
Археологи обнаружили в турецкой церкви в Демре место захоронения Святого Николая, известного во всем мире как Санта-Клаус.
Он был похоронен в XIV веке в Анталии, но через 700 лет его останки украли. До сих пор точное место его захоронения оставалось загадкой.
О жизни Николая известно очень мало, но ходит много легенд. Говорят, что спас трех девушек от проституции, срубил одержимое бесом дерево, воскресил трех убитых детей, засоленных в рассоле.
Считается, что Святой Николай раздавал свое унаследованное богатство бедным, что и привело к появлению легенды о нем как о Санта- Клаусе.
Опубликовано: Светлана Репина
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