В турецкой церкви нашли место захоронения Санта-Клауса

Археологи обнаружили в турецкой церкви в Демре место захоронения Святого Николая, известного во всем мире как Санта-Клаус.

Он был похоронен в XIV веке в Анталии, но через 700 лет его останки украли. До сих пор точное место его захоронения оставалось загадкой.

О жизни Николая известно очень мало, но ходит много легенд. Говорят, что спас трех девушек от проституции, срубил одержимое бесом дерево, воскресил трех убитых детей, засоленных в рассоле.

Считается, что Святой Николай раздавал свое унаследованное богатство бедным, что и привело к появлению легенды о нем как о Санта- Клаусе.