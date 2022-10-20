Рэпера и актера сериала «Суперфлай» Каалана Уокера приговорили к 50 годам тюрьмы за сексуальные домогательства

Актер и рэпер Каалан Уокер приговорен к 50 годам тюремного заключения за сексуальные домогательства.

27-летний Уокер появился в ремейке фильма 1970-х годов «Суперфлай» 2018 года и снялся вместе с Холли Берри и Дэниелом Крейгом в драме 2017 года «Короли».

Он был арестован в Лос-Анджелесе в сентябре 2018 года и обвинен в серии сексуальных посягательств на начинающих моделей, с которыми он связывался через социальные сети и обещал работу.

Месяц спустя Уокеру было предъявлено обвинение по девяти обвинениям в сексуальном насилии, и он был задержан под залог в размере более 1 миллиона долларов.