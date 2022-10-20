«Коммерсантъ»: до 40% китайских чипов оказываются бракованными
2022-10-20
02:47
Российские технологические фирмы заметили нечто странное в поставках чипов от китайских производителей. Согласно статье в «Коммерсанте», до 40% микросхем оказываются бракованными.
Это означает, что число отказов выросло за последние полгода на 1900%. До российско-украинского конфликта отказы фиксировались у 2% чипов.
Издание опубликовало материал со ссылкой на анонимный источник. В статье сказано, что причиной являются пандемия коронавируса и антироссийские экономические санкции, из-за которых страна импортирует полупроводники с серого рынка.
В Минпромторге России «Коммерсанту» заявили, что не получали никакой информации об увеличении доли бракованных комплектующих.
Опубликовано: Светлана Репина
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