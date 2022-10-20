Нидерланды выходят из Договора к Энергетической хартии

Министерство энергетики Нидерландов сообщает, что страна выйдет из Договора к Энергетической хартии вслед за Испанией.

Вступивший в силу с 1998 года договор, который подписали более 50 стран, включая государства Евросоюза, позволяет инвесторам подавать в суд на правительства за политику, ставящую под угрозу их инвестиции.

Но в последние годы его использовали компании, работающие на ископаемом топливе и возобновляемых источниках энергии, чтобы подать в суд на правительства за изменения в нормативных актах, которые угрожают доходам от конкретных инвестиций.

Объявляя о решении, министр по климату и энергетической политике Нидерландов Роб Джеттен заявил парламенту, что соглашение не соответствует Парижскому соглашению по климату и что попытки его пересмотра не увенчались успехом.