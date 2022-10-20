Самолет пятого поколения F-35 ВВС США потерпел крушение в штате ЮТА
2022-10-20
05:23
Истребитель пятого поколения F-35 военно-воздушных сил США потерпел крушение в штате Юта.
В своем аккаунте в Twitter 388-е авиакрыло ВВС США сообщило о крушении истребителя пятого поколения F-35 в штате Юта.
"Истребитель F-35 из состава 388-го авиакрыла потерпел крушение на северной окраине взлетно-посадочной полосы. Пилот успел катапультироваться", - говорится в публикации.
Причины произошедшего устанавливаются.
Опубликовано: Максим Алексеев
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