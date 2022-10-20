Тортом в лицо: любовница Пьера Нарцисса атаковала его директора Сергея Дворцова

Вместе с женой певца Валерией Калачевой он подал на Ксению Грин заявление в прокуратуру, чтобы не позволить светской львице «танцы на костях».

Смерть певца Пьера Нарцисса, который ушел из жизни минувшим летом, продолжает обрастать скандалами. Сначала артиста долго не хоронили потому, что его мать возражала против того, чтобы прах звезды покоился в России, сообщает КП.

В итоге упокоение певец нашел только через несколько недель - в родном Камеруне. Но потом объявилась некая Ксения Грин, которая представилась любовницей покойного.

Директор исполнители Сергей Дворцов рассказал, что из-за атак этой светской львицы он был вынужден обратиться в прокуратору. Он напомнил, что о Ксении до ухода певца из жизни никто и не подозревал.

"У Пьера была лишь одна жена - Валерия Калачева. Грин появилась только на его похоронах и заявила, будто они с Нарциссом хотели пожениться. Но это ложь. Теперь эта дама угрожает дочери Пьера, она пишет ей несуразные сообщения, преследует девочку. Недавно Грин без приглашения заявилась на вечер памяти Нарцисса. Супруга Пьера ее выгнала, и девушки подрались", - рассказал директор.

Дворцов поведал, что мнимая любовница добралась и до него. "Заявилась потом уже на другое мероприятие, где кинула мне торт в лицо! - возмущается Сергей. - Мы с женой Пьера уже написали заявление в прокуратуру на Грин. Мы не позволим ей устраивать танцы на костях, и преследовать его семью".

По словам директора Нарцисса, Валерия Калачева сейчас благоустраивает парк в память о муже. Валерия на свои средства высадила в парке Жулебино двадцать деревьев.

Кроме того, она занята эскизом его памятника. Директор Нарцисса уточнил, что памятник, предположительно, будет установлен к годовщине ухода Пьера недалеко от МГУ либо у Российского университета дружбы народов.