В московском театре имени Вахтангова из-за болезни Инны Чуриковой отменили спектакли с ее участием
2022-10-20
08:07
В частности, актриса должна была сыграть Елизавету II в спектакле «Аудиенция», постановки анонсировались на 20 и 21 октября.
78-летняя народная артистка СССР Инна Чурикова летом попала в больницу с многочисленными переломами. Травмы были получены в результате неудачного падения со сцены, сообщает Вокруг ТВ.
Глеб Панфилов ранее заявлял СМИ, что актриса некоторое время находилась под присмотром врачей, но ее здоровье быстро улучшается. Сообщалось, что в октябре Инна Чурикова вернется к работе. Но теперь стало известно, что в театре имени Вахтангова, где она служит, отменили все спектакли с участием звезды.
В частности, актриса должна была сыграть в спектакле «Аудиенция», режиссером которого выступил ее муж Глеб Панфилов. Постановки были анонсированы на 20 и 21 октября, Чурикова там задействована в главной роли — королевы Елизаветы II.
Но, к сожалению, спектакль отменен из-за состояния здоровья звезды. В пресс-службе театра сообщили, что артистка до конца не восстановилась, чтобы сыграть в назначенные даты премьеры.
Издание напоминает, что после появления информации о падении артистки в сети написали, будто ее забрали в реанимацию. Но супруг Чуриковой это опроверг.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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