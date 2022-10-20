В московском театре имени Вахтангова из-за болезни Инны Чуриковой отменили спектакли с ее участием

В частности, актриса должна была сыграть Елизавету II в спектакле «Аудиенция», постановки анонсировались на 20 и 21 октября.

78-летняя народная артистка СССР Инна Чурикова летом попала в больницу с многочисленными переломами. Травмы были получены в результате неудачного падения со сцены, сообщает Вокруг ТВ.

Глеб Панфилов ранее заявлял СМИ, что актриса некоторое время находилась под присмотром врачей, но ее здоровье быстро улучшается. Сообщалось, что в октябре Инна Чурикова вернется к работе. Но теперь стало известно, что в театре имени Вахтангова, где она служит, отменили все спектакли с участием звезды.

В частности, актриса должна была сыграть в спектакле «Аудиенция», режиссером которого выступил ее муж Глеб Панфилов. Постановки были анонсированы на 20 и 21 октября, Чурикова там задействована в главной роли — королевы Елизаветы II.

Но, к сожалению, спектакль отменен из-за состояния здоровья звезды. В пресс-службе театра сообщили, что артистка до конца не восстановилась, чтобы сыграть в назначенные даты премьеры.

Издание напоминает, что после появления информации о падении артистки в сети написали, будто ее забрали в реанимацию. Но супруг Чуриковой это опроверг.