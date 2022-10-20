Axios: Украина может лишиться поддержки США при победе республиканцев на выборах
2022-10-20
08:22
Axios: в случае победы республиканцев на выборах США могут приостановить помощь Украине
20 октября стало известно, что в случаи победы республиканцев на промежуточных выборах в конгресс США могут перестать финансировать Украину, об этом пишет американский новостной сайт Axios, ссылаясь на заявления членов партии.
Член палаты представителей от Северной Дакоты Келли Армстронг заявил, что на фоне повышение цен на продукты, удвоение счетов за энергию, коммунальные услуги, Украина -это последнее о чем можно думать.
Издание отмечает, что в мае 57 республиканцев в палате представителей проголосовали против пакета помощи Украине на 40 миллиардов долларов.
Опубликовано: Елена Калиновская
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Ганц: Израиль отказал Украине в поставках систем ПВО и продаже оружия
Украинок выставили из ресторана в Париже со словами: «Да здравствует Путин!»
Минобороны Беларуси: в стране проведут сверку данных военнообязанных
Financial Times: в Киеве «шокированы» из-за угроз республиканцев сократить помощь США
Сальдо: в Херсонской области началась эвакуация, с правого берега Днепра будет вывезено 60 тысяч человек