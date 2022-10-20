Кому в СССР было жить хорошо, кто получал самые большие зарплаты

Неплохие доходы были гарантированы людям у власти, хорошо оплачивался труд квалифицированных рабочих и людей опасных профессий.

Граждане каких профессий в Советском Союзе могли похвастать отличной зарплатой? Их было не так уж мало, и самое примечательное, что труд рабочих ценился не меньше, чем интеллектуалов и руководителей.

Неплохие, пусть и не самые высокие, доходы были гарантированы людям у власти - депутатам, чиновникам. Но они имели много льгот, которые позволяли экономить: дешевые цены в столовых, путевки на ведущие курорты, доступ к дефициту.

По понятной причине безбедная жизнь была обеспечена космонавтам - как компенсация за интеллектуальное, моральное, физическое напряжение. Кроме зарплаты, космонавты и их родственники получали подарки, премии и жилье.

Спортсмены тоже не считали копейки, они получали около 200-300 рублей в месяц, что в два-три раза больше, чем в среднем по стране. За победы в соревнованиях полагались дополнительные доплаты, подарки и даже машины.

Хорошо ценился также квалифицированный труд: работа кузнецов, металлургов, токарей и многих других рабочих профессий. Мастерам своего дела полагались надбавки и доплаты за стаж работы.

Еще одна категория тружеников с высокой заработной платой - работники опасных производств. Это - шахты, работники химических лабораторий, высотных установок. Спускающиеся в забой шахтеры получали больше своих начальников. За такой труд также полагался дополнительный отпуск и бесплатные путевки в санаторий.

При этом скромными были зарплаты инженеров, медсестер, учителей, воспитателей.