Звезда сериала «Друзья», актер Мэттью Перри впал в кому
2022-10-20
08:49
Переломный момент в его жизни случился 4 года назад, но Мэттью долгое время избегал в интервью сложной темы.
Мэттью Перри, которого зрители знают по роли Чендлера в популярнейшем ситкоме «Друзья», не так давно оказался на грани: его жизнь из-за состояния здоровья висела на волоске, сообщает Экспресс газета.
Переломный момент в его жизни случился 4 года назад, но Мэттью долгое время избегал в интервью сложной темы. Рассказать о печальном опыте он решился лишь теперь.
По словам 53-летнего Перри, длительная зависимость от запрещенных препаратов привела его в больницу. Актер употреблял опиоиды в немереных количествах, в результате организм мужчины не выдержал.
В один не очень прекрасный момент передозировка привела к разрыву толстой кишки. И Мэттью впал в кому на две недели, шансы выбраться были мизерными.
«Врачи давали всего 2 процента вероятности, что я останусь в живых. Меня поддерживали аппаратом ЭКМО, работающим вместо сердца и легких. После этого обычно не выбираются», – рассказал Перри.
Медикам чудом удалось вернуть актера к жизни. Однако последствия операции не прошли бесследно: звезда на протяжении 9 месяцев был вынужден ходить с калоприемником, так как его кишечник не функционировал.
После этого Мэттью полностью отказался от наркотиков. Особенно актера впечатлили предупреждения врачей: если он не перестанет употреблять наркотики, будет ходить с калоприемником всю жизнь.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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