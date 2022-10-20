Звезда сериала «Друзья», актер Мэттью Перри впал в кому

Переломный момент в его жизни случился 4 года назад, но Мэттью долгое время избегал в интервью сложной темы.

Мэттью Перри, которого зрители знают по роли Чендлера в популярнейшем ситкоме «Друзья», не так давно оказался на грани: его жизнь из-за состояния здоровья висела на волоске, сообщает Экспресс газета.

Переломный момент в его жизни случился 4 года назад, но Мэттью долгое время избегал в интервью сложной темы. Рассказать о печальном опыте он решился лишь теперь.

По словам 53-летнего Перри, длительная зависимость от запрещенных препаратов привела его в больницу. Актер употреблял опиоиды в немереных количествах, в результате организм мужчины не выдержал.

В один не очень прекрасный момент передозировка привела к разрыву толстой кишки. И Мэттью впал в кому на две недели, шансы выбраться были мизерными.

«Врачи давали всего 2 процента вероятности, что я останусь в живых. Меня поддерживали аппаратом ЭКМО, работающим вместо сердца и легких. После этого обычно не выбираются», – рассказал Перри.

Медикам чудом удалось вернуть актера к жизни. Однако последствия операции не прошли бесследно: звезда на протяжении 9 месяцев был вынужден ходить с калоприемником, так как его кишечник не функционировал.

После этого Мэттью полностью отказался от наркотиков. Особенно актера впечатлили предупреждения врачей: если он не перестанет употреблять наркотики, будет ходить с калоприемником всю жизнь.