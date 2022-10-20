Financial Times: в Киеве «шокированы» из-за угроз республиканцев сократить помощь США

Представители Украины сообщили Financial Times , что «шокированы» заявлением республиканцев.

Американский новостной сайт Axios сегодня пишет, что глава партии президента Украины Владимира Зеленского Давид Арахамию заявил, что украинские чиновники шокированы предположением лидера республиканского меньшинства палаты представителей конгресса США Кевина Маккарти о том, что помощь Киеву после промежуточных выборов может сократиться.

Арахамию добавил, что был удивлен таким заявлением, потому что встречался с Маккарти недавно в Вашингтоне и был убежден, что Киев получит постоянную двухпартийную поддержку со стороны США.