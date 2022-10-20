Украинок выставили из ресторана в Париже со словами: «Да здравствует Путин!»

2022-10-20

09:10

Вирусный ролик о том, как администратор ресторана выставил двух украинок из заведения в Париже со словами «Viva La Poutine!» («Да здравствует Путин!») набирает популярность в Сети в четверг, 20 октября.

Гражданки Украины отдыхали в Le Cosy Montparnasse и что-то не поделили с администрацией.

Работник ресторана буквально выставил украинок, воскликнув «Viva La Poutine!».

Парижская мэрия назвала такое поведение «неприемлемым» и призвала наказать владельцев заведения. 

Опубликовано: Тарас Медведев







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