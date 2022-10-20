Немецкие неофашисты подожгли дом с украинскими беженцами в земле Мекленбург-Передняя Померания

Пожар почти полностью уничтожил жилье для беженцев из Украины в муниципалитете Гросс-Стремкендорф в Мекленбурге-Передней Померании в ночь на четверг.

«В нынешних условиях все 14 жильцов смогли покинуть объект целыми и невредимыми. С тремя сотрудниками тоже ничего не случилось», — сказал представитель Северо-Западного округа Мекленбург. Полиция расследует поджог.

Пожар вспыхнул на внешней стене здания, сообщили в штаб-квартире полиции Ростока. В день пожара полиция посетила жилье - гостиницу - из-за граффити со свастикой на входной табличке, сообщил окружной администратор Тино Шоманн.

«Исходя из моего многолетнего опыта работы пожарным, я в настоящее время предполагаю, что пожар был начат преднамеренно», — пояснил Шоманн. Однако изначально было неясно, как начался пожар.

Жильцов перевели в другое учреждение сразу после пожара, сообщил представитель района.