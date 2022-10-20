Немецкие неофашисты подожгли дом с украинскими беженцами в земле Мекленбург-Передняя Померания
2022-10-20
09:37
Пожар почти полностью уничтожил жилье для беженцев из Украины в муниципалитете Гросс-Стремкендорф в Мекленбурге-Передней Померании в ночь на четверг.
«В нынешних условиях все 14 жильцов смогли покинуть объект целыми и невредимыми. С тремя сотрудниками тоже ничего не случилось», — сказал представитель Северо-Западного округа Мекленбург. Полиция расследует поджог.
Пожар вспыхнул на внешней стене здания, сообщили в штаб-квартире полиции Ростока. В день пожара полиция посетила жилье - гостиницу - из-за граффити со свастикой на входной табличке, сообщил окружной администратор Тино Шоманн.
«Исходя из моего многолетнего опыта работы пожарным, я в настоящее время предполагаю, что пожар был начат преднамеренно», — пояснил Шоманн. Однако изначально было неясно, как начался пожар.
Жильцов перевели в другое учреждение сразу после пожара, сообщил представитель района.
Опубликовано: Тарас Медведев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Ганц: Израиль отказал Украине в поставках систем ПВО и продаже оружия
Украинок выставили из ресторана в Париже со словами: «Да здравствует Путин!»
Минобороны Беларуси: в стране проведут сверку данных военнообязанных
Financial Times: в Киеве «шокированы» из-за угроз республиканцев сократить помощь США
Сальдо: в Херсонской области началась эвакуация, с правого берега Днепра будет вывезено 60 тысяч человек