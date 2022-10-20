После ЧП в Ейске 9 эвакуированных жильцов дома остаются в ПВР

2022-10-20

10:25

В Ейске девять эвакуированных жильцов дома после ЧП с Су-34, остаются в ПВР.

В четверг утром РИА Новости в пресс-службе министерства ГО и ЧС Краснодарского региона сообщило, что девять человек, среди которых один ребёнок, сейчас находятся в пунктах временного размещения после пожара в жилом доме в Ейске.

Ранее оперштаб Кубани сообщил, что к вечеру 19 октября в свои дома смог вернуться 541 человек. Дом подключили к отоплению, там восстановили свет, газ и водоснабжение.

В понедельник Министерство обороны РФ сообщало, что сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал во дворе жилого дома при тренировочном полете, летчики катапультировались.

Опубликовано: Елена Калиновская








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