После ЧП в Ейске 9 эвакуированных жильцов дома остаются в ПВР

В Ейске девять эвакуированных жильцов дома после ЧП с Су-34, остаются в ПВР.

В четверг утром РИА Новости в пресс-службе министерства ГО и ЧС Краснодарского региона сообщило, что девять человек, среди которых один ребёнок, сейчас находятся в пунктах временного размещения после пожара в жилом доме в Ейске.

Ранее оперштаб Кубани сообщил, что к вечеру 19 октября в свои дома смог вернуться 541 человек. Дом подключили к отоплению, там восстановили свет, газ и водоснабжение.

В понедельник Министерство обороны РФ сообщало, что сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал во дворе жилого дома при тренировочном полете, летчики катапультировались.