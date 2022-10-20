Васильев об Екатерине Климовой: одна из самых красивых актрис нашей страны
2022-10-20
10:46
Историк моды Васильев признался в сильной любви к актрисе Климовой: «Ее соблазн греховен»
«Молодая многодетная мама Екатерина Климова — одна из самых красивых актрис нашей страны. Екатерина чрезвычайно сексуальна, но это выражается вовсе не в ее нарядах, а в том, как она держится, смотрит, двигается. У нее можно поучиться тому, как надо соблазнить мужчину», — подчеркнул Васильев.
Екатерина Климова воспитывает четверых детей от трех браков: дочь от ювелира Ильи Хорошилова, двух сыновей от коллеги Игоря Петренко и дочь от актера Гелы Месхи.
Опубликовано: Антон Райт
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