Васильев об Екатерине Климовой: одна из самых красивых актрис нашей страны

Историк моды Васильев признался в сильной любви к актрисе Климовой: «Ее соблазн греховен»

«Молодая многодетная мама Екатерина Климова — одна из самых красивых актрис нашей страны. Екатерина чрезвычайно сексуальна, но это выражается вовсе не в ее нарядах, а в том, как она держится, смотрит, двигается. У нее можно поучиться тому, как надо соблазнить мужчину», — подчеркнул Васильев.

Екатерина Климова воспитывает четверых детей от трех браков: дочь от ювелира Ильи Хорошилова, двух сыновей от коллеги Игоря Петренко и дочь от актера Гелы Месхи.