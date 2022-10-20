Аксенов: Суровикин – это честный, правильный офицер с нужными полководцу качествами

2022-10-20

10:51

Аксенов дал оценку личности командующего войсками в спецоперации Суровикина.

Глава Крыма Сергей Аксенов эфире передачи "Соловьев Live" назвал командующего российской Объединенной группировкой войск в районе специальной военной операции генерала армии Сергея Суровикина решительным офицером с нужными полководцу качествами.

Ранее сообщалось, что Генерала армии Суровикина назначили командующим объединенной группировкой в зоне СВО 8 октября.

Известно, что Суровикин является участником боевых действий в Афганистане, Таджикистане,Чечне, а за мужество и героизм в Сирии в 2017 году удостоен звания Героя России.

Опубликовано: Елена Калиновская








{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно: