Аксенов: Суровикин – это честный, правильный офицер с нужными полководцу качествами
2022-10-20
10:51
Аксенов дал оценку личности командующего войсками в спецоперации Суровикина.
Глава Крыма Сергей Аксенов эфире передачи "Соловьев Live" назвал командующего российской Объединенной группировкой войск в районе специальной военной операции генерала армии Сергея Суровикина решительным офицером с нужными полководцу качествами.
Ранее сообщалось, что Генерала армии Суровикина назначили командующим объединенной группировкой в зоне СВО 8 октября.
Известно, что Суровикин является участником боевых действий в Афганистане, Таджикистане,Чечне, а за мужество и героизм в Сирии в 2017 году удостоен звания Героя России.
Опубликовано: Елена Калиновская
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